بالفيديو.. براهيمي يوقع هدف جديد ويمنح تمريرة حاسة

تألق الدولي الجزائري، ياسين براهمي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقه الريان، بنادي أم صلال، ضمن الدوري القطري.

وشارك ياسين براهيمي، أساسيا في هذه المواجهة، أين قدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الـ5 من المباراة، بعد سلسلة من المراوغات.

وعاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد، خلال الشوط الأول من هذه المباراة، أين عمق الفارق لصالح الريان في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة، لصالح رفقاء ياسين براهيمي، بنتيجة 2-0، على حساب فريق أم صلال.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 1 – 0 على #أم_صلال عبر عبدالعزيز حاتم في الدقيقة 5 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ITF0HJRv9k — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2020