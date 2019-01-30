بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدف رائع ويمنح التقدم لبورتو

واصل النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه سهرة اليوم الأربعاء بمناسبة لقاء فريقه “بورتو” ضد “بيلينيسيش” الجاري حاليا.

في الجولة ال19 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وسجل نجم الخضر هدف التقدم للدراغاو في الدقيقة ال5 بعد تمريرة من زميله “خيسوس كورونا”.