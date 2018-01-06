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بالفيديو.. برشلونة يرحب بكوتينهو بطريقة رائعة !

الرياضة
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بالفيديو.. برشلونة يرحب بكوتينهو بطريقة رائعة !
بقلم وليد كويني

رحبت إدارة نادي برشلونة بلاعبها الجديد البرازيلي فيليب كوتينهو بفيديو جميل نشرته على الصفحة الرسمية للنادي بتويتر.

ونشر فيديو لغرف تغيير ملابس النادي الكتالوني يبرز تخصيص مكان خاص لكوتينهو مع قميصه الجديد بطريقة جميلة.

وحسب آخر الانباء فإن البارصا حسم صفقة كوتينهو بشرط جزائي قدره 400 مليون أورو ومنحة إمضاء بلغت 160 مليون أورو.

للإشارة، فإن عقد كوتينهو يمتد لـ5 سنوات كاملة زائد الموسم الحالي، ليحقق بذلك البارصا أحد أغلى صفقتاه خلال السنوات الأخيرة.

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