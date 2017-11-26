واصل الجزائري “يوسف بلايلي” تألقه مع رديف “أنجي” في رابع مباراة يشارك فيها مع الفريق حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه في فرنسا في مرمى “ستاد لافالوا”.

بلايلي “العاشر” تلاعب بمدافعي الخصم مثلما أراد وأكد مرة أخرى أنه عائد وبقوة لمستواه المعهود.

وتظهر أحدى اللقطات مرواغته لخمسة لاعبين من الفريق الخصم قبل أن يمرر الكرة على طبق لزميله.

كما تمكن لاعب إتحاد العاصمة السابق من تسجيل أول أهدافه في فرنسا وكان ذلك في الدقيقة الـ28 من المباراة.

من جهة أخرى، فإن الطاقم الفني لنادي “أنجي” يفكر جديا في إدراج بلايلي في الفريق الأول.