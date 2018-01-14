بالفيديو.. بلخيثر:”كي نتفكر مباراة زيمبابوي “نتزعزع” والشعب دار عليا بعدها”

قال الظهير الأيمن الدولي الجزائري “مختار بلخيثر” أن مُباراة زيمبابوي في كأس إفريقيا لم تُشكل له صدمة لكنها أثرت فيه.

وقال لاعب “النادي الإفريقي” التونسي السابق أمسية اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“مُباراة زيمبابوي لم تُشكل لي صدمة لكن كي نتفكرها نتزعزع لأنني كنت أريد أن أقدم مستوى أفضل من ذلك الذي قدمته”.

وأضاف:”الشعب دار عليا بعد 45 دقيقة فقط رغم أن الجميع أشاد بي في لقاء موريتانيا الودي وهذي حاجة غاضتني بزاف”.

“البعض مسح فيا الموس رغم أن بعض اللاعبين الأخرين غلطو ووقف معهم الجميع ما جعلني نحس روحي ضحية”.