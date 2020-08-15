بالفيديو.. بلمهدي يؤدي صلاة الظهر خلال الافتتاح الرسمي للمساجد

الوطني
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بالفيديو.. بلمهدي يؤدي صلاة الظهر خلال الافتتاح الرسمي للمساجد
بقلم أسماء.ع

أشرف، ظهر اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي، على الافتتاح الرسمي التدريجي المساجد.

وجاء الافتتاح من مسجد العربي خالد ببلدية خروبة.

Publiée par ‎وزارة الشؤون الدينية والأوقاف‎ sur Samedi 15 août 2020


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