بالفيديو.. بلمهدي يؤدي صلاة الظهر خلال الافتتاح الرسمي للمساجد
أشرف، ظهر اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي، على الافتتاح الرسمي التدريجي المساجد.
وجاء الافتتاح من مسجد العربي خالد ببلدية خروبة.
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