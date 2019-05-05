بالفيديو.. “بلماضي” يتحدث عن “باريس سان جيرمان” !!

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه يُتابع فريق باريس سان جيرمان لأنه تكون داخل أسواره.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” الذي يُبث على قناة “بيين سبورتس” الفرنسية.

“أتابع أخبار باريس سان جيرمان لأنني تكونت في هذا النادي وأيضا لأن البياسجي هو الأقوى حاليا في الدوري الفرنسي”.

“الفريق الباريسي يملك الكثير من اللاعبين الخارقين للعادة والجميع هنا ينتظره لكنه تعرض للعديد من الإخفاقات والنكسات مؤخرا”.