بالفيديو.. بلومي يسجل هدف عالمي في مرمى سبورتينغ لشبونة

تمكن الدولي الجزائري بشير بلومي، من هز الشباك مجددا، خلال المواجهة التي جمعت فريقه فارنزي، أمس الأحد، بسبورتينغ لشبونة.

وشارك بلومي، أشاشيا ضمن تشكيلة ناديه فارنوزي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بسبورتينغ لشبونة، برسم الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي.

زبرز الدولفيالجزائري، بقوة في الدقيقة الـ32 من عمرالشوط الأول، أين نجح في تسجيل هدف رائع، وتقليص الفارق لصالح فارنزي.

وانتهت هذه المواجهة، بهزيمة بشير بلومي، وناديه فارنوي، بنتسجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين، لصالح فريق سبورتينغ لشبونة.