بالفيديو.. بن حبيلس :” ماتتكلوش على الدولة في كلش”

إنتقدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، عقلية ما أسمته بالاتكالية على الدولة، من طرف الشعب الجزائري.

بن حبيلس قالت إن ثقافة الإتكال على الدولة طغت بالمجتمع، لدرجة أن الكثير من العائلات الجزائرية ترمي بالوالدين بدار العجزة لتتكفل الدولة بهم.

مشيرة إلى أن ثقافة الإتكال على الدولة أصبحت شائعة جدا بين المواطنين.

ودعت في هذا السياق إلى ضرورة التفريق بين سياسة التضامن وثقافة التضامن.

موضحة أن انتشار ثقافة رمي الوالدين أو أحد أفراد الأسرة المرضى إلى الشارع من أجل أن تتكفل الدولة بهم.

أصبحت تشكل “وصمة عار” بالمجتمع يجب التخلي عنها.

مشيرة في هذا الصدد أن الدولة لا تستطيع أن تتكفل بكل شيء، وإنما لها سياسة التضامن و التكفل ببعض القطاعات.

على غرار ضمان مجانية الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تستحق التكفل من قبل الدولة،حسب رئيسة الهلال الأحمر الجزائري.