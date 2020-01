بالفيديو.. “بن رحمة” يُوقع هدفا رائعا مع “برينتفورد”

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى الانجليزي انتهت بفوز زملاء نجم الخضر برباعية كاملة دون رد.

“محرز الجديد” وقع الهدف الثاني لفريقه في المواجهة في الدقيقة 26 ليصل لهدفه 4 في 23 مواجهة خاضها في الشامبيون شيب هذا الموسم اضافة الى 5 تمريرات حاسمة.

هذا كما قام “بن رحمة” بمراوغة عالمية في مواجهة اليوم على طريقة النجم الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا”.

🇩🇿 | Le but de Saïd Benrahma aujourd’hui face à Bristol City, le premier but algérien de l’année. 😉 pic.twitter.com/fb85hRN65d

🇩🇿 Said Benrahma with the rainbow flick over the defender 🔥🔥pic.twitter.com/59yxaN9XSm

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 1, 2020