بالفيديو.. “بن رحمة” يُوقع هدفا رائعا مع “برينتفورد”

الرياضة
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بالفيديو.. “بن رحمة” يُوقع هدفا رائعا مع “برينتفورد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” على هدفا رائعا مع فريقه “برينتفورد” في مواجهة المضيف “بريستول”.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى الانجليزي انتهت بفوز زملاء نجم الخضر برباعية كاملة دون رد.

“محرز الجديد” وقع الهدف الثاني لفريقه في المواجهة في الدقيقة 26 ليصل لهدفه 4 في 23 مواجهة خاضها في الشامبيون شيب هذا الموسم اضافة الى 5 تمريرات حاسمة.

هذا كما قام “بن رحمة” بمراوغة عالمية في مواجهة اليوم على طريقة النجم الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا”.


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