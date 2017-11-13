بالفيديو.. بن زيمة يُهاجم ديشامب ولن يلعب لفرنسا مجددا !

نزل الفرنسي “كريم بن زيمة” ضيفا في حصة “كنال فوت” سهرة أمس، وأكد أنه لن يلعب للمنتخب الفرنسي مجددا في حالة بقاء “ديشامب” مدربا للديّكة.

وقال بن زيمة: “أنا لست غبيا، لن أعود للمنتخب الفرنسي في حالة بقاء “ديشامب” مدربا للديّكة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال أنا غاضب من “ديشامب” لأنه حرمني من المشاركة في الأورو وفي فرنسا، وذلك لأسباب غير رياضية”.

وتابع: “أنا لاعب كرة قدم وإنسان طموح، أريد المشاركة في المونديال، سأبقى متفائلا فهذه فلسفتي”.

💬 "Je n'ai aucun problème avec le séléctionneur (…) Après il ne faut pas être bête, je pense que tant que Didier Deschamps sera séléctionneur, je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France" Karim @Benzema dans le #CFC pic.twitter.com/BKcKkKeaiv — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 12, 2017