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بالفيديو.. بن زيمة يُهاجم ديشامب ولن يلعب لفرنسا مجددا !

الرياضة
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بالفيديو.. بن زيمة يُهاجم ديشامب ولن يلعب لفرنسا مجددا !
بقلم أمير بهلول

نزل الفرنسي “كريم بن زيمة” ضيفا في حصة “كنال فوت” سهرة أمس، وأكد أنه لن يلعب للمنتخب الفرنسي مجددا في حالة بقاء “ديشامب” مدربا للديّكة.

وقال بن زيمة: “أنا لست غبيا، لن أعود للمنتخب الفرنسي في حالة بقاء “ديشامب” مدربا للديّكة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال أنا غاضب من “ديشامب” لأنه حرمني من المشاركة في الأورو وفي فرنسا، وذلك لأسباب غير رياضية”.

وتابع: “أنا لاعب كرة قدم وإنسان طموح، أريد المشاركة في المونديال، سأبقى متفائلا فهذه فلسفتي”.

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