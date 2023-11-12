بالفيديو.. بن سايح هدفا ويقود جدة للفوز في دوري يلو السعودي
بقلم عزيز طالبي
قاد المهاجم الجزائري رضا بن سايح فريقه جدة السعودي للفوز برباعية كاملةمقابل اثنين أمام نادي نادي نجمة في دوري يلو السعودي.
وواصل رضا بن سايح تألقه الملفت للانتباه سيما وانه سجل هدفا جميلا جدا على طريقة ميسي المعروف بها.
كما نال المهاجم الجزائري ثناء الجميع، و حتى الصفحة الرسمية لدوري الدرجة الثانية السعودية، التي أكدت جمالية هدف الجزائري.
للإشارة، ان بن سايح سجل هدفه الجميل في مرمى مواطنه شعال، الذي تنقل منذ الى نادي نجمة من فريقه السابق مولودية الجزائر.
رضا بن سايح يسجل الهدف الثاني 🔥🤩 pic.twitter.com/OJy07sGQyy
— نادي جدة الرياضي (@Jeddahsportclub) November 12, 2023
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt
رابط دائم : https://nhar.tv/MilEU