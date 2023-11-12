إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن سايح هدفا ويقود جدة للفوز في دوري يلو السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن سايح هدفا ويقود جدة للفوز في دوري يلو السعودي
بن سايح
  • 98
  • 0

قاد المهاجم الجزائري رضا بن سايح فريقه جدة السعودي للفوز برباعية كاملةمقابل اثنين أمام نادي نادي نجمة في دوري يلو السعودي.

وواصل رضا بن سايح تألقه الملفت للانتباه سيما وانه سجل هدفا جميلا جدا على طريقة ميسي المعروف بها.

كما نال المهاجم الجزائري ثناء الجميع، و حتى الصفحة الرسمية لدوري الدرجة الثانية السعودية، التي أكدت جمالية هدف الجزائري.

للإشارة، ان بن سايح سجل هدفه الجميل في مرمى مواطنه شعال، الذي تنقل منذ الى نادي نجمة من فريقه السابق مولودية الجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/MilEU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر