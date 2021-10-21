بالفيديو.. بن يطو يتألق في قطر ويبعث رسالة مُشفرة لبوقرة

تألق أمسية اليوم الخميس اللاعب الجزائري محمد بن يطو مع فريقه الوكرة في منافسة دوري نجوم قطر.

ابن مدينة المحمدية كان وراء هدف التعادل للوكرة في مرمى الدحيل بمناسبة مباراة الجولة ال5.

وقدم لاعب وفاق سطيف السابق التمريرة الحاسمة في هدف التعادل الذي وقعه جيلسون في الدقيقة ال45.

ولم يكتفي بن يطو بهذا بل سجل الهدف الثاني للوكرة في الدقيقة ال61 ليصل لهدفه الرابع هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

وبعث بن يطو رسالة مُشفرة للناخب الوطني للمحليين “عبد المجيد بوقرة” قبل أسابيع من إقامة كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021.

وسيُشارك الخضر في هاته المنافسة بقائمة مُتكونة من لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية والبطولات العربية.