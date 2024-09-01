بالفيديو.. بوداوي هداف في مواجهة أنجي

نجح الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، في هز الشباك، خلال مباراة ناديه نيس الفرنسي، ومضيفهم انجي.

وشارك بوداوي، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق أنجي، لحسبا الجولة الثالثة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الاول لهذه المباراة، بتسجيله الهدف الثاني لناديه نيس.