بالفيديو.. بودبوز “مُدلل” جماهير ريال بيتيس

الرياضة
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بالفيديو.. بودبوز “مُدلل” جماهير ريال بيتيس
بقلم أمير بهلول

عاد الجزائري “رياض بودبوز” للمشاركة مع فريقه “ريال بيتيس” وذلك في مباراة أمس في الليغا الإسبانية حيث أبدع في الدقائق التي شارك فيها.

بودبوز قدم أحد لوحاته الفنية ضد “ألافيش” حيث تفنن في مرواغة لاعبي الفريق الخصم وقدم تمريرات مميزة لزملائه.

وبعد نهاية المباراة، أوقفت جماهير “ريال بيتيس” خارج الملعب لاعب الخضر من أجل الحصول على توقيعه و أخذ صورا معه.

لتؤكد الجماهير الأندلسية مرة أخرى “ولعها” بالنجم الجزائري خاصة وأنه يتلقى معاملة خاصة منذ أول يوم له في إسبانيا.

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