بالفيديو.. بوغبا:”لا يمكنني وصف شعوري وأنا في الحرم المكي”

يتواجد النجم الدولي الفرنسي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا في المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

ونشر لاعب اليوفي السابق أمس الإثنين فيديو من داخل الحرم المكي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق اللاعب المسلم الفيديو بعبارة”الله أكبر..” ماجعله يصنع الحدث في أوساط محبيه بالوطن العربي والإسلامي.

ووجه بوغبا رسالة خلال الفيديو جاء فيها:”فقط الأشخاص اللذين أتوا إلى هنا سوف يفهمون هذا الشعور وأتمنى للناس اللذين لم يأتوا هنا بعد سوف تفهمون ذلك يوما ما”.

وأضاف:”مكان جميل جدا وشعور لا يمكنني حتى وصفه لكم ولا تفسيره ..إنشاالله سوف تأتون يوما ما”.