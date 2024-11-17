بالفيديو.. بولاية يسجل هدف عالمي ويقود الوكرة لنصف نهائي الكأس

قاد الدولي الجزائري فريد بولاية، أمس السبت، ناديه الوكرة، لتحقيق الفوز بـ(3-1)، في مباراتهم أمام نادي الأهلي، وبلوغ نصف نهائي كأس نجوم قطر.

وشارك بولاية، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الوكرة، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق الأهلي، برسم الدور الربع نهائي لكأس نجوم قطر.

وتألق الدولي الجزائري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول، من خلال تسجيله هدف عالمي، عمق به الفارق لناديه.

وبهذا بلغ فريد بولاية، وناديه الوكرة، الدور النصف نهائي لكأس نجوم قطر، والذي سيواجه فيه فريق الدحيل.