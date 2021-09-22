بالفيديو.. بونجاح يسجل هدف عالمي في مرمى الريان

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفا رائعا في مرمى الريان اليوم الأربعاء في إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر بملعب الخليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الثاني لفريقه السد في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة بعد مراوغته لثلاث لاعبين داخل منطقة العمليات.

وعرفت المباراة دخول اللاعب الجزائري ياسين براهيمي إحتياطيا من جانب الريان في الدقيقة الـ63 مكان زميله موفق عواد.

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