بالفيديو.. بونجاح يضيف هدفا جديدا إلى رصيده

رفع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بعدما بصم على هدف جديد اليوم الإثنين، خلال مواجهة نادي العربي.

وشارك بغداد بونجاح أساسيا كعادته في هذه المواجهة، التي افتتح فيها فريقه باب التسجيل في الدقيقة الـ31.

وبرز مهاجم الخضر، في الدقيقة الـ32 من هذه المباراة، أين تمكن من تعميق الفارق لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا رفع بغداد بونجاح رصيده من الأهداف في هذا الموسم، إلى 10 أهداف، في الدوري القطري.