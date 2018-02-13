بالفيديو.. بونجاح يُسجل هدفين ويقود “السد” لفوز قاتل في “تشامبيانزليغ” أسيا

قاد المُهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه “السد” القطري لتحقيق فوز قاتل على حساب مُضيفه “الوصل” الإماراتي.

بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا أمسية اليوم الثلاثاء.

وشارك بونجاح بداية من الدقيقة 58 بعد أن كان مُدرب “السد””جوسفالدو فيريرا” قد إعتمد على الجزائري الأخر “يوغرطة حمرون”.

في منصب رأس حربة منذ البداية، وعدل بونجاح النتيجة للسد في الدقيقة 79 بعد تمريرة رائعة من المايسترو تشافي.

وفي الدقيقة 89 سجل لاعب إتحاد الحراش السابق الهدف الثاني القاتل مانحا بذلك فوزا هاما وثلاث نقاط ثمينة للزعيم.