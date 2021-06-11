بالفيديو.. بونجاح يمنح التقدم للخضر ضد تونس بطريقة رائعة

تتوجه الأنظار في هاته الأثناء إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس أين يواجه أشبال بلماضي منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

مُهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح منح التقدم للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة ال19 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات سكنت شباك الحارس التونسي معز حسن، الهدف الذي سجله إبن ولاية وهران ضد نسور قرطاج هو الهدف رقم 19 في مسيرته مع الخضر.