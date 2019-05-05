بالفيديو.. “بلماضي” يرد على “ديلور” لأول مرة !!

تحدث لأول مرة الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن قضية لاعب فريق “مونبولييه””أندي ديلور” الذي يُريد اللعب للجزائر.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” في قناة “بيين سبورتس” القطرية.

“لم أتواصل مع أندي ديلور، لكنه لاعب مثير جدًا للإهتمام ، مثل الآخرين”.

“لقد كان نشيطًا جدًا في إتصاله وإستعادة أوراقه. نرى أنه يريد اللعب للجزائر… أي شخص لديه 12S يمكن إختياره لكنني لم أتصل به”.