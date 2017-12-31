تُودع الرياضة الجزائرية سنة 2017، بذكريات متباينة بين الفرح والحزن بالأخص على مستوى كرة القدم التي عاشت سنة سوداء.

فأذيال الخيبة جرها المنتخب الوطني من كان الغابون، بعد أن ودع الدورة الإفريقية من الدور الاول.

الأمر الذي عجل بتغييرات كبيرة تطال هرم الكرة الوطنية من الفاف وصولا لعودة ماجر على رأس المنتخب الوطني.

ونجح محليا الوفاق في نيل البطولة وكأس السوبر، كذلك هو الحال بالنسبة لشباب بلوزداد الذي عاد لسكة الألقاب من بوابة كأس الجمهورية.

ومن جهة أخرى عرفت اللجنة الأولمبية مواجهات كبيرة مع وزارة الشباب والرياضة ما أثر على العديد من الإتحاديات الوطنية.

في الوقت الذي صنع ذوي الإحتياجات الخاصة الإستثناء ورفعوا الراية الوطنية في البطولة العالمية بلندن بـ19 ميدالية وإحتلال المركز السابع عالميا.