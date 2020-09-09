بالفيديو.. “شنيحي” يسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. “شنيحي” يسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تألق سهرة اليوم الأربعاء اللاعب الدولي الجزائري “إبراهيم شنيحي”مع فريقه ضمك في مواجهة الضيف الفتح.

المواجهة التي جرت لحساب الجولة ال30 من الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز أشبال المدرب الجزائري “نور الدين زكري” برباعية لثلاثة أهداف.

لاعب مولودية العلمة السابق كان وراء الهدف الثاني لضمك بطريقة رائعة في الدقيقة ال44.


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