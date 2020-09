بالفيديو.. “شنيحي” يسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي

المواجهة التي جرت لحساب الجولة ال30 من الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز أشبال المدرب الجزائري “نور الدين زكري” برباعية لثلاثة أهداف.

لاعب مولودية العلمة السابق كان وراء الهدف الثاني لضمك بطريقة رائعة في الدقيقة ال44.

🇩🇿⚽️ Goal Ibrahim Chenihi! The Algerian winger scores his 2nd goal of the season to go along with 5 assists in 17 appearances #TeamDZ pic.twitter.com/PvALch5nPw

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) September 9, 2020