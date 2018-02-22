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بالفيديو.. جابو وزملائه في النصر “يُرجمون” بعد الإقصاء من كأس الملك

الرياضة
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بالفيديو.. جابو وزملائه في النصر “يُرجمون” بعد الإقصاء من كأس الملك جابو
بقلم عبد النور حواز

إنقاد النجم الدولي الجزائري “عبد المؤمن جابو” رفقة فريقه “النصر” السعودي للإقصاء من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بعد الخسارة أمسية اليوم ضد الضيف الباطن بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وشارك “مموش” بداية من الدقيقة 57 مكان زميله “ليوناردو” لكنه لم يستطع قلب موازين اللقاء وتعديل النتيجة لفريقه.

ويُعتبر الإقصاء من الدور ربع النهائي لهذه المُنافسة بمثابة الضربة القاضية لجمهور العالمي وإدارته التي كانت تُعول على التتويج بها.

وغادر جابو وزملائه الميدان بعد نهاية اللقاء تحت وابل من القارورات التي ألقتها جماهير النصر عليهم.

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