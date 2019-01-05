بالفيديو: جورج وسوف يطلق النار من مسدده على مذيع لبناني!

احتل الفنان السوري جورج وسوف، المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الأيام الماضية، بعد حلوله ضيفا على أحد البرامج اللبنانية.

البرنامج عرض في قناة “mtv” اللبنانية، حيث قام جورج وسوف بإرعاب مذيع البرنامج “بيار رباط” على مرأى الحاضرين.

وظهر في المقطع الذي شاركته القناة عبر حسابها على موقع تويتر، جورج وسوف وهو يشهر مسدسه في وجه المذيع اللبناني.

حيث قام سلطان الطرب بإطلاق النار بشكل مفاجئ على بيار رباط، والذي تحرك بسرعة الضوء من مقعده خوفًا من الطلقة بشكل لا إرادي، ليتبين فيما بعد أنه عبارة عن مسدس صوت فقط.

وتسبب هذا الموقف بضحك الجمهور وضيوف البرنامج، على اعتبار أنها مزاح فقط من طرف جورج وسوف، الذي استكمل الموقف بشكل طريف.

حيث طلب سوف من العاملين في البرنامج أن يحضروا ماء لرباط من أجل تهدئته، وكانت الحلقة قد حملت اسم “الهوى سلطان” نسبة إلى واحدة من أشهر أغاني جورج وسوف.