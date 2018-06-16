تعرض ليلة الجمعة الى السبت سائق سيارة بالجزائر العاصمة لحادث خطير بعد أن سار في الاتجاه المعاكس بالطريق السريع ببن عكنون بالجزائر العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن السائق كاد أن يتسبب في كارثة مرورية قبل ان يتعرض لحادث مرور باصطدامه بمركبة اخرى.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة 10:30 ليلا، على مستوى الطريق السريع الرابط بين بن عكنون باتجاه الدار البيضاء.

ما أسفر عن إصابة السائق والبالغ من العمر 42 سنة بجروح مختلفة ما إستدعى نقله مستشفى زميرلي بالحراش لتلقي العلاج.

بينما لم يتعرض سائق المركبة الاخرى الى أي إصابات، في حين فتحت مصالح الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة وتحديد الاسباب الحادث.