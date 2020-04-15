بالفيديو.. حالس: “شباب بلوزداد يستحق اللعب على الألقاب الإفريقية”

اعتبر الظهير الأيسر لنادي شباب بلوزداد، ريان حالس، أن فريقه يستحق التنافس على الألقاب الإفريقية، كونه من الأندية الكبيرة.

وصرح ريان حالس، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “فريق شباب بلوزداد معروف، ويعد من أفضل الأندية في الجزائر”.

وأضاف: “هذا الموسم لدينا مجموعة جيدة، ومدرب جيد، وأتمنى أن نذهب إلى أبعد حد وطنيا، وحتى على المستوى الإفريقي”.

وتابع ريان حالس: “شباب بلوزداد، فريق كبير ويستحق التنافس على الألقاب الإفريقية، خاصة وأننا نملك الإمكانيات من أجل ذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من ريان حالس، عقب تجديد عقده أمس الثلاثاء، مع ناديه شباب بلوزداد، لموسمين آخرين.