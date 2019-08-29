بالفيديو : حريق في محل أثاث بالمدنية في العاصمة
شبّ، حريق مهول، اليوم الخميس، في أحد محلات الأثاث بمنطقة المدنية، في العاصمة.
حسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النيران أتت على كل محتوى المحل.
#حريق احتراق محل اثاث با مدانية صالومبي جزائر العاصمة ان شاء الله سلامات
Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Jeudi 29 août 2019
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=693829
-
ستقوم وزارة السكن والعمران بتوزيع 1500 وحدة سكنية بصيغة "عدل1" بالعاصمة اليوم الخميس.
وحسب الأرقام المقدمة، فإنه سيتم توزيع أكثر من 10 آلاف سكن منها 1400…
-
شبّ، حريق مهول، اليوم الخميس، في أحد محلات الأثاث بمنطقة المدنية، في العاصمة.
حسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النيران أتت على كل محتوى…
-
تواصل مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل في مرحلتها الـ 25، حيث تم ترحيل 77 عائلة من حي القصبة إلى سكنات لائقة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية…
التعليقات (0)