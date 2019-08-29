بالفيديو : حريق في محل أثاث بالمدنية في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالفيديو : حريق في محل أثاث بالمدنية في العاصمة
بقلم أسماء.ع

شبّ، حريق مهول، اليوم الخميس، في أحد محلات الأثاث بمنطقة المدنية، في العاصمة.

حسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النيران أتت على كل محتوى المحل.

#حريق احتراق محل اثاث با مدانية صالومبي جزائر العاصمة ان شاء الله سلامات

Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Jeudi 29 août 2019


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