بالفيديو : حريق في محل أثاث بالمدنية في العاصمة

شبّ، حريق مهول، اليوم الخميس، في أحد محلات الأثاث بمنطقة المدنية، في العاصمة.

حسب الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النيران أتت على كل محتوى المحل.