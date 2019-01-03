بالفيديو..حسين الجسمي يوقف حفله لأجل بكاء طفل

تواجه النجوم في بعض الأحيان مواقف صعبة أو طريفة في حفلاتهم، وكان آخر المواقف من نصيب المغني الإماراتي حسين الجسمي.

والذي أحيا حفلا فنيا بمناسبة رأس السنة الميلادية 2019، بالإمارات العربية في “دبي أوبرا”.

وأثناء الحفل توقف حسين الجاسمي عن الغناء والعزف، بسبب بكاء طفل من الجمهور، وتعامل مع الموقف بشكل طريف.

حيث قال للجمهور”نغني له أغنية أطفال؟”، وسارع في عزف أحد أغنيات الأطفال المعروفة، وسط تصفيق الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الطريف للجسمي، مشيدين بطريقته اللطيفة في تعامله مع جمهوره، ومع الأطفال بوجه الخصوص.