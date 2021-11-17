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الرياضة

بالفيديو.. حليش:”الخضر هم الرقم واحد في القارة السمراء”

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. حليش:”الخضر هم الرقم واحد في القارة السمراء”
المُنتخب الوطني يتألق
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أكد المُدافع الدولي السابق رفيق حليش أن المُنتخب الوطني الجزائري يستحق التواجد في المركز الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا.

وقال لقناة الكأس:”أُرشح المنتخب المصري لبلوغ الدور النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.

“المنتخب الجزائري  سيتواجد في النهائي رفقة مصر خاصة بتواجد لاعبين من المنتخب الأول وأنا أدعم مجيد بوقرة”.

“مُنتخب تونس الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا لكن المُنتخب الجزائري أقوى ويستحق أن يكون في هذا المركز”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6ORPc
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