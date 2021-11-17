بالفيديو.. حليش:”الخضر هم الرقم واحد في القارة السمراء”
بقلم حواز عبد النور
أكد المُدافع الدولي السابق رفيق حليش أن المُنتخب الوطني الجزائري يستحق التواجد في المركز الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا.
وقال لقناة الكأس:”أُرشح المنتخب المصري لبلوغ الدور النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.
“المنتخب الجزائري سيتواجد في النهائي رفقة مصر خاصة بتواجد لاعبين من المنتخب الأول وأنا أدعم مجيد بوقرة”.
“مُنتخب تونس الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا لكن المُنتخب الجزائري أقوى ويستحق أن يكون في هذا المركز”.
برنامج #توقعاتي| تعرف على توقعات رفيق حليش كابتن منتخب #الجزائر سابقا لنهائي #مونديال_العرب 2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/ZnUxrUenUs
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 17, 2021
رابط دائم : https://nhar.tv/6ORPc