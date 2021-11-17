بالفيديو.. حليش:”الخضر هم الرقم واحد في القارة السمراء”

أكد المُدافع الدولي السابق رفيق حليش أن المُنتخب الوطني الجزائري يستحق التواجد في المركز الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا.

وقال لقناة الكأس:”أُرشح المنتخب المصري لبلوغ الدور النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.

“المنتخب الجزائري سيتواجد في النهائي رفقة مصر خاصة بتواجد لاعبين من المنتخب الأول وأنا أدعم مجيد بوقرة”.

“مُنتخب تونس الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا لكن المُنتخب الجزائري أقوى ويستحق أن يكون في هذا المركز”.