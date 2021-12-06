بالفيديو.. دبزة ودماغ في استقبال اليوتوبوز كارولين بمطار هواري بومدين

شهد مطار هواري بومدين اليوم الإثنين حضور المئات من المعجبين والمعجبات لإستقبال المؤثرة ونجمة اليوتيوب والأنستغرام شاهيناز المعروفة بإسم كارولين.

حيث تعيش المؤثرة كارولين وهي جزائرية الأصل تنحدر أصولها من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات، أين غادرت تراب الوطن دون رجعة سنة 2011.

كما تعرفت هذه الأخيرة على مواطن سويدي في الخميسنيات من العمر، وبعد قصة حب بينهما تزوجا، وخلفت منه بنتين.

وكانت نجمة العالم الإفتراضي قد دعت معجبيها ومحبيها في بث على المباشر على صفحتها الرسمية على اليوتيوب لإستقبالها بمطار هواري بومدين.

وتمتلك كارولين قناتين على موقع اليوتيوب، وصفحة على الفايسبوك وحساب على موقع الأنستغرام. يتابعها الملاين من الوطن العربي. كما تحقق فيديوهاتها على اليوتيوب نسب مشاهدة بالملايين.

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