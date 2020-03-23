بالفيديو.. دردشة “تقتل بالضحك” بن العمري وبن رحمة حول الحجر المنزلي
تناقلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يحمل دردة خفيفة بين ثنائي المنتخب الجزائري جمال بن العمري وسعيد بن رحمة حول الحجر المنزلي المفروض في كل دول العالم للحد من إنتشار فيروس كورونا.
شاهد قسرة حلوة بين بن رحمة وبن لعمري عن الكورونا !
Publiée par Algeria Today News sur Lundi 23 mars 2020
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