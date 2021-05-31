بالفيديو.. دولور:”شكرا للجزائريين وسعيدا بتواجدي مع الخضر مُجددا”

عبر النجم الدولي الجزائري “أندي دولور” لفريق مونبوليي الفرنسي عن سعادته الكبيرة بعد تواجده في قائمة الخضر الخاصة بتربص شهر جوان، كما قدم “الغجري” شكره وامتنانه للجماهير الجزائرية الذي قدمت له الدعم طيلة الموسم المنقضي من الدوري الفرنسي.

“دولور” قال في تصريحات صحفية أمسية اليوم الإثنين عقب وصوله الى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة للدخول في تربص الخضر:”أشكر جميع الجزائريين الذين ساندوني طيلة الموسم المنقضي من الدوري الفرنسي.. وأنا سعيدا جدا بتواجدي في قائمة المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لخوض المباريات الودية الثلاث..”.

وإنطلق بصفة رسمية اليوم الإثنين تربص أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد كل من موريتانيا، مالي وكذا منتخب تونس.