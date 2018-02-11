بالفيديو.. رئيس إتحاد البليدة:”قطعة الأرض التي أعطتنا إياها الوزارة غير صالحة لمركز التكوين”

أكد رئيس إتحاد البليدة، شعيب عليم، أن قطعة الأرض التي قدمتها لهم وزارة الشباب والرياضة غير صالحة لبناء مركز تكوين خاص بالنادي البليدي.

وتحدث عليم خلال إستضافته بقناة النهار في حصة “ستاد النهار” مبررا تأخر الإنطلاق في بناء مشروع المركز وبعض الأمور المتعلقة به.

وبرر “شعيب عليم” ذلك قائلا:”ما قيل حول محاولتنا لإستغلال قطعة الأرض التي منحتنا إياها الوزارة ليس صحيح”.

هنالك بعض الأشخاص سلبوا الأرض وشيدوا فوقها عمارات وهو ما قلص حجمها لـ2 هكتار عوض 3 هكتارات ما جعلها غير صالحة لتكون مركز تكوين”.