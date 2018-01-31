بالفيديو.. رئيس شبيبة الساورة:”مرحبا بإتحاد العاصمة في بشار وحنا خاطينا العنف”

رحب “مامون حمليلي” رئيس فريق شبيبة الساورة بفريق إتحاد العاصمة ببشار يوم الجمعة المُقبل بمناسبة لقاء الفريقين في الدور ثمن النهائي لكأس الجمهورية.

وقال حمليلي اليوم الأربعاء في ندوة صحفية:”رانا نسمعو حديث في بعض الصحف والقنوات بلي حنا نستعملو العنف”.

“حنا فريق مضياف ومعروف بالإستقبال الجيد والتجاوزات تكون من الفرق الزائرة مثل سطيف لي دايمن يديرو المشاكل في الساورة”.

وطالب رئيس شبيبة الساورة من اللاعبين نسيان الجانب المالي:”رانا موفرين كلش للاعبين ولازم عليهم ينقصو شويا المطالب المالية تاعهم”.

وقال الأخير بخصوص لقاء إتحاد العاصمة:”لياسما دائما يرحبو بينا في بولوغين وسنرد بالمثل أو أكثر يوم الجمعة المقبل”.