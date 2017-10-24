شهدت العاصمة البريطانية لندن، سهرة اليوم الاثنين، في حفل الفيفا، تتويج اللاعب كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب لكرة القدم في العالم.

وفور الاعلان عن فوز البرتغالي كرستيانو بالجائزة، إتجهت كل العيون نحو منافسه اللاعب ليونيل ميسي لمعرفة ردت فعله.

حيث أظهرت الكاميرا، إبتسامة واضحة لميسي، رغم خسارته للعام الثاني على التوالي ومعادلة كرستيانو له بالتتويج بالجائزة 5 مرات.

و للاشارة فإن رونالدو فاز بالجائزة سنة 2008 و2013 و2014 و2016 وأخيرا 2017.

في حين توج ليونيل ميسي بالجائزة عام 2009 و2010 و2011 و2012 وأيضا 2015.

وقد نال كرستيانو، 43.16% من الاصوات مقابل 19.52% لميسي، و6.97% لنيمار.