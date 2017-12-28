بالفيديو.. رشيد الطاوسي:”نحب الضغط وشعبية السياربي حمستني على القدوم”

أكد المُدرب المغربي الجديد لفريق شباب بلوزداد “رشيد الطاوسي” أن ما حمسه على قبول المُهمة هو جماهيرية أبناء العقيبة.

وقال “الطاوسي” اليوم الخميس لتلفزيون النهار:”إتصل بي الرئيس بوحفص منذ 5 أيام ولبيت الدعوة مُباشرة”.

وأضاف:”أنا أحب العمل تحت الضغط وأكثر ما حفزني لقبول مُهمة تدريب الشباب هو جماهيرية أبناء العقيبة”.

وتمنى المُدرب السابق لأندية مغربية عديدة أن يكون الضغط إيجابي مُضيفا أنه لم يستشر مواطنه المُدرب السابق للسياربي “بادو الزاكي”.

وأوضح المُدرب السابق للمُنتخب المغربي أنه يهدف إلى إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة في البطولة والذهاب بعيدا في كأس الكاف.

وحضر “الطاوسي” الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمسية اليوم الخميس بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء تحت إشراف المُدرب المساعد “بوطالب”.

وألقى المغربي كلمة تحفيزية على اللاعبين قبل مباراة الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية ضد أمل غريس يوم السبت القادم.