بالفيديو.. رونالدو ينهار بالبكاء بعد تضييعه لقب كأس السعودية
بقلم عزيز طالبي
انهار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باكيا بعد تضييعه، اليوم الجمعة، التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين رفقة ناديه النصر.
وانهزم نادي النصر أمام الغريم نادي الهلال السعودي، بضربات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.
و تأجل تتويج رونالدو مع النصر إلى موعد لاحق، في مباراة أقل ما يقال عنها أنها كانت رائعة جدا، وعرفت مستوى فني رفيع ومميز و اندفاع كبير تسبب في طرد 3 لاعبين اثنين من الهلال و لاعب من النصر.
دموع رونالدو بعد الهزيمة لا تتوقف! 😣😣😣😣😣😣
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— عمرو (@bt3) May 31, 2024
يا ساتر!
كرستيانو رونالدو يغادر بالدموع!!! 😢😢😢😢😣😣
pic.twitter.com/Y7hpJHd3QN
— عمرو (@bt3) May 31, 2024
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