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الرياضة

بالفيديو.. رونالدو ينهار بالبكاء بعد تضييعه لقب كأس السعودية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. رونالدو ينهار بالبكاء بعد تضييعه لقب كأس السعودية
رونالدو
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انهار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باكيا بعد تضييعه، اليوم الجمعة، التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين رفقة ناديه النصر.

وانهزم نادي النصر أمام الغريم نادي الهلال السعودي، بضربات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.

و تأجل تتويج رونالدو مع النصر إلى موعد لاحق، في مباراة أقل ما يقال عنها أنها كانت رائعة جدا، وعرفت مستوى فني رفيع ومميز و اندفاع كبير تسبب في طرد 3 لاعبين اثنين من الهلال و لاعب من النصر.

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