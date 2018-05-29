بالفيديو.. زطشي:”أمضينا اليوم على تاريخ ميلاد جديد للرابطة الوطنية”

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أن الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة تُعتبر بداية صفحة جديدة في الكرة الجزائرية.

وقال خير الدين زطشي في تصريح للموقع الرسمي للفاف:”يُمكننا القول أننا أمضينا اليوم على تاريخ ميلاد جديد للرابطة الوطنية المحترفة”.

“القوانين الجديدة للرابطة تم الموافقة عليها من طرف وزارة الشباب والرياضة وتم المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء الجمعية العامة”.

وختم رئيس الفاف:”أتمنى أن يسمح تاريخ ال21 جوان المقبل بتنصيب رئيس جديد للرابطة الوطنية المحترفة وكذا أعضاء مكتبه الجُدد أيضا”.