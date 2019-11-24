بالفيديو.. زوجة محرز وإبنته تابعا تألقه أمام تشيلسي من المُدرجات

سجلت زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، ريتا، تواجدها في مُدرجات ملعب “الإتحاد”، أمس السبت لمُتابعة مُباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

وظهرت جوهال رفقة إبنتها عناية، وهما يُشجعان صاحب القدم اليُسرى السحرية خلال مواجهة البلوز، في قمة نارية بأتم معنى الكلمة.

ولم تعد أسرة محرز الصغيرة خائبة، بإعتبار أن الجناح الطائر، قاد “السكاي بلوز” للحصول على إنتصار ثمين بهدف دون رد.

وتمكن إبن سارسال من تسجيل هدف عالمي، في مرمى الفريق اللندني، مُتجاوزا مُدافعين بطريقة رائعة ليُسكن الكرة بعدها في الشباك.