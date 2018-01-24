بالفيديو.. “ساركوزي” يدافع عن “بن زيمة” ولكن.. !

دافع “نيكولا ساركوزي”، الرئيس الفرنسي الأسبق عن “كريم بن زيمة” وأبدى غضبه من الهجوم الإعلامي الكبير الذي تعرض له والحملة الشرسة بعد إبتعاده عن المنتخب الفرنسي.

وقال “ساركوزي” في تصريحات لقناة “ليكيب”: “علينا أن نكون واقعيين، نحترم قرار ديشامب ونسانده أيضا فهو المسؤول الأول”.

وأضاف: “لا أحب الحملة الشرسة التي تطال بن زيمة، فنحن نتحدث عن لاعب كبير ويكفي أنه يلعب لريال مدريد”.

وتابع: “يستحق أكثر من هذا، لا أحب مثل هذا الكلام ضد كريم، أرفضه تماما له ولأي لاعب آخر”.

وختم كلامه: “أنا مع سياسة ديشامب فهو المسؤول الأول وضد الحملة التي يتعرض لها بن زيمة”.