بالفيديو…سالفي والمسجد خلفي تجتاح “كتشاوة”

أصبح أخد سالفي داخل مسجد “كتشاوة” من قبل المصالين بعد أداء صلاة التراويح أمر إجباري خاصة واصبح تحفة فريدة من نوعها، وذلك لكي تحفظ في سجل الذكريات.

ويعتبر مسجد كتشاوة أحد أبرز المعالم التاريخية اليت تحتضنها قصبة الجزائر العاصمة.

حيث سحر المرتدين له بتصاممه وزخرفته المعمارية التي تجمع بين العصرنة والحداثة.

الأمر الذي يدفع المصاليين إلى التقاط صور تذكارية داخله.

وقال إمام وخطيب مسجد كتشاوة، بلال بن عمروش، إن هنالك إقبال كبير من طرف المصلين على المسجد.

مضيفا أن ظاهرة التقاط صور سلفي متواجد بكثرة في مكة والمدنية قبل انتقلتها إلى مسجد كثشاوة خاصة بعد أن أصبح تحفة فريدة من نوعها.

وفي ذات السياق، قال أحد المصلين إنه أخد صورا داخل المسجد لكي تكون ذكرى ويتركها للأجيال القادمة.