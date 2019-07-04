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بالفيديو: سرقة سيارة في وضح النهار بالدويرة في العاصمة

أخبار الجزائر
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بالفيديو: سرقة سيارة في وضح النهار بالدويرة في العاصمة
بقلم أسماء.ع

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، مقطع فيديو، لشخص يسرق سيارة بالعاصمة.

ويظهر في الفيديو، أن اللص قام بفتح سيارة من نوع “نيسان نفارا”، بكل سهولة، قبل أن يلتحق به صاحب المركبة، لكن السارق تمكن من الفرار.

وأثار الفيديو، موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استكنر المواطنون هذه الأفعال.

فيما نشر آخرون، من جهتهم، الرقم التسلسلي للسيارة التي كانت تقل السارق.

سرقة سيارة في وضح النهار ببلدية الدويرة في العاصمة صباح اليوم 😲#A_H

Publiée par BIRKHADEM UNITED sur Jeudi 4 juillet 2019


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