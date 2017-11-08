بالفيديو.. سعدان يجتمع بزطشي.. يُحدد الأولويات ويرسم خارطة الطريق

الرياضة
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بالفيديو.. سعدان يجتمع بزطشي.. يُحدد الأولويات ويرسم خارطة الطريق
بقلم إسماعيل عشاش

عقد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، عشية الثلاثاء إجتماعا رفقة المدير الفني الوطني الجديد، رابح سعدان، لدراسة التحديات المُستقبلية.

وقام “شيخ المُدربين” بتحديد أولوياته ورسم “خارطة طريق”، مؤكدا على ضرورة بعث المُنتخاب الوطنية وإعادة هيكلة المُديرية الفنية سريعا.

وخلال الإجتماع، عمل زطشي على تقديم مُلاحظاته، مُشددا على أهمية التكوين القاعدي وإلزامية تطبيق البرامج المُتفق عليها على أرض الواقع.

وأعلنت الإتحادية، بأن جميع الأطراف الفاعلة في الـ”DTN” ستجتمع من جديد يوم الثلاثاء القادم “14 نوفمبر”، لمتابعة تطور الأمور.

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