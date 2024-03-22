بالفيديو: سقوط 40 قتيل وقرابة 100 جريح في هجوم مسلح بقاعةحفلات في روسيا 

كشفت وسائل إعلام روسية عن هجوم مسلح على قاعة هجوم “كروكوس سيتي هول” في منطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة موسكو.

واضافت ذات المصادر عن وقوع 40 قتيل على الأقل وإصابة نحو 100 شخص اخر بين زوار وعمال المركز التجاري .

حيث قام المهاجمون بفتح النار في وقت واحد في بهو ومسرح المجمع. كما أشعلوا النيران.

وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

وحسب شهود عيان فإن منفذي إطلاق النار رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

واكد مصالح الطوارئ الروسية الروسية إن شخصين إلى 5 أشخاص نفذوا الهجوم.

في جين ذكرت وكالة رويترز أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ولا يزال أشخاصا ما زالوا عالقين داخل القاعة المخصصة للحفلات الموسيقية وفقا لذات المصدر.