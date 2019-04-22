بالفيديو: سكان القصبة يطردون والي العاصمة عبد القادر زوخ

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تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة اليوم على الساعة 06:00 مدعمة بفرقة خاصة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.
وهذا على إثر انهيار لطابقين للبناية متكونة…
قام سكان العاصمة وبالتحديد، في حي القصبة، بطرد والي العاصمة عبد القادر زوخ.
استيقظ، صبيحة اليوم الإثنين، سكان القصبة، على وقع انهيار طوابق عمارة بأكملها، أمام جامع كتشاوة بالعاصمة.
وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، فإن خمسة أشخاص يتواجدون…
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