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بالفيديو: سكان القصبة يطردون والي العاصمة عبد القادر زوخ

أخبار الجزائر
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بالفيديو: سكان القصبة يطردون والي العاصمة عبد القادر زوخ
بقلم أسماء.ع

قام سكان العاصمة وبالتحديد، في حي القصبة، بطرد والي  العاصمة عبد القادر زوخ.


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