بالفيديو.. “سليماني” ينفجر بهدف وتمريرتين حاسمتين مع موناكو

حيث بصم مهاجم الخضر على هدف جديد وتمريرتين حاسمتين بمناسبة مواجهة “بريست” بملعب “لويس الثاني” بإمارة موناكو.

وكان “سليماني” وراء الهدف الأول الذي سجله وسام بن يدر في الدقيقة ال26 عندما منحه كرة على طبق بالرأس.

وفي الدقيقة ال62 سجل “السوبر سليم” هدفه الرابع مع موناكو هذا الموسم والثاني لفريقه في اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

ولم يكتفي “سليماني” بهذا بل عاد ومنح تمريرة حاسمة هي الرابعة له أيضا هذا الموسم سجل من خلالها “جيلسون مارتنز” الهدف الثالث في الدقيقة ال73.

Double passe et but d'Islam Slimani vs Brest – https://t.co/ibsn7Y6CTU

— DZfoot (@DZfoot) September 28, 2019