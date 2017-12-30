بالفيديو.. سويبع:”سعيد ببدايتي القوية مع فريقي الجديد”

أبدى “محمد سويبع” مُهاجم “مولودية الجزائر” الجديد سعادته بالهدف الذي وقعه اليوم ضد “وداد تلمسان” في مُباراته الأولى بألوان “العميد”.

وقال “سويبع” لموقع “النهار أونلاين” بعد نهاية اللقاء الذي جرى أمسية السبت بملعب 5 جويلية لحساب الدور 32 لكأس الجمهورية.

“سعيد بأول هدف لي مع مولودية الجزائر وكذا بالتمريرة الحاسمة التي قدمتها.. أظن أنني منحت الإضافة لفريقي الجديد وبالعمل سأكون أحسن”.

وأضاف:”أشكر زملائي اللذين ساعدوني في لقاء اليوم وكذا في التأقلم مع أجواء المولودية وأشكر الأنصار أيضا اللذين هتفوا بإسمي”.

وسجل “سويبع” اليوم الهدف الأول للمولودية التي فازت برباعية نظيفة وتأهلت إلى الدور 16.