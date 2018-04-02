بالفيديو.. سيارات “أكسيدونتي” في الطرقات للتحسيس من حوادث المرور

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. سيارات “أكسيدونتي” في الطرقات للتحسيس من حوادث المرور
بقلم عايدة.ع

شرع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، في حملة تحسيية ضد حوادث المرور تعد الأولى من نوعها في الجزائر.

أين تم تعليق سيارة محطمة جراء حادث مرور على حافة الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة في دالي ابراهيم بالعاصمة.

كما تبدو السيارة ملطخة بالدماء وبها ضحايا، وهذا لتكون أكثر واقعية.

وجاءت هذه الحملة لتحسيس مستعملي الطريق بصفة عامة والسائقين بصفة خاصة، وهذا للحد من حوادث المرور التي أضحت شبحا

يودي بحياة المواطنين يوميا.
وكانت العينة اليوم من منطقة الرياح الكبرى أين تم تنصيب مجسم السيارة.

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